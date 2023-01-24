В Европе значительно снизилось потребление газа

В Европе значительно снизилось потребление газа.

В Европе значительно снизилось потребление газа.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.

Отмечается, что Евросоюз благодаря значительным усилиям жителей и бизнеса смог снизить потребление газа в последние месяцы на 20 процентов по сравнению со средним пятилетним значением.

"Вопреки планам России, Европа получила достаточно энергии, чтобы быть в безопасности этой зимой", — отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих.

В августе 2022 года в ЕС вступили в силу новые правила по сокращению на 15 процентов спроса на газ. Они действуют год с возможностью продления.