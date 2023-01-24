О нас

В Европе значительно снизилось потребление газа

В Европе значительно снизилось потребление газа В Европе значительно снизилось потребление газа.
Энергетика
24 января 2023 г. 23:06
В Европе значительно снизилось потребление газа

В Европе значительно снизилось потребление газа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.

Отмечается, что Евросоюз благодаря значительным усилиям жителей и бизнеса смог снизить потребление газа в последние месяцы на 20 процентов по сравнению со средним пятилетним значением.

"Вопреки планам России, Европа получила достаточно энергии, чтобы быть в безопасности этой зимой", — отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих.

В августе 2022 года в ЕС вступили в силу новые правила по сокращению на 15 процентов спроса на газ. Они действуют год с возможностью продления.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
18 января 2023 г. 08:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi