О нас

В Европе замедлились темпы закачки газа в ПГХ

В Европе замедлились темпы закачки газа в ПГХ Закачка газа в европейские подземные хранилища продолжается, однако ее темпы снизились по сравнению с летними месяцами.
Энергетика
22 сентября 2022 г. 11:16
В Европе замедлились темпы закачки газа в ПГХ

Закачка газа в европейские подземные хранилища продолжается, однако ее темпы снизились по сравнению с летними месяцами.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Согласно информации на 20 сентября, ПХГ были заполнены н 86,46%, суточный прирост составил 0,22 процентных пункта. Средние темпы закачки в сентябре составляют 0,3 п.п. в день, тогда как в августе показатель находился на уровне 0,37 п.п.

При текущих темпах закачки добиться 90%-го уровня заполненности ПХГ можно ожидать лишь к октябрю.

При этом поставки российского газа в Европу остаются ограниченными. Прокачка по "Северному потоку" приостановлена на неопределенный срок из-за неисправности оборудования, а транзит через Украину производится только через ГИС "Суджа".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gas injection into UGS slows down in Europe

Экслюзивные новости

АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi