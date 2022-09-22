В Европе замедлились темпы закачки газа в ПГХ

Закачка газа в европейские подземные хранилища продолжается, однако ее темпы снизились по сравнению с летними месяцами.

Закачка газа в европейские подземные хранилища продолжается, однако ее темпы снизились по сравнению с летними месяцами.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Согласно информации на 20 сентября, ПХГ были заполнены н 86,46%, суточный прирост составил 0,22 процентных пункта. Средние темпы закачки в сентябре составляют 0,3 п.п. в день, тогда как в августе показатель находился на уровне 0,37 п.п.

При текущих темпах закачки добиться 90%-го уровня заполненности ПХГ можно ожидать лишь к октябрю.

При этом поставки российского газа в Европу остаются ограниченными. Прокачка по "Северному потоку" приостановлена на неопределенный срок из-за неисправности оборудования, а транзит через Украину производится только через ГИС "Суджа".