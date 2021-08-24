В Европе вновь дорожает газ

Цена на газ в Европе в ходе торгов во вторник выросла почти на 10% и вновь находится в районе 550 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Цена на газ в Европе в ходе торгов во вторник выросла почти на 10 процентов и вновь находится в районе 550 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 9,6 процентов - до около 550 долларов США за тыс. куб. м. или 45,675 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых 580 долларов США за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на 100 долларов США - сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по "Северному потоку - 2", а затем на сообщении "Газпрома" о возможных поставках 5,6 млрд куб. м. газа по "Северном потоку - 2" уже в 2021 году.