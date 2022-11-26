В Европе усилили охрану трубопроводов после взрывов на "Северных потоках"

Из-за опасений диверсий в странах Европы начали патрулировать трубопроводы, в том числе с помощью беспилотных подводных лодок. К охране объектов привлекают вооруженные силы и полицию.

Из-за опасений диверсий в странах Европы начали патрулировать трубопроводы, в том числе с помощью беспилотных подводных лодок. К охране объектов привлекают вооруженные силы и полицию.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Протяженность газопроводов в норвежских водах и Средиземном море составляет более 9,6 тыс. км. По данным WSJ, проверкой трубопроводов и морских буровых платформ занимаются боевые корабли и авиация, а также подводные беспилотники. Кроме того, на нефтяных и газовых объектах разместили военных, полицию и спецназ.

Меры безопасности усилили и сами энергетические компании - в частности, Astora, управляющая крупнейшим в Германии газохранилищем в Редене. На предприятии рассказали, что усилили видеонаблюдение на объекте.

В сентябре на "Северном потоке" и не введенном в эксплуатацию "Северном потоке-2" резко упало давление, были повреждены три из четырех труб газопроводов, там выявили утечки газа. Страны Запада считают произошедшее диверсией.