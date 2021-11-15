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В Европе стоимость природного газа повысилась на 5%

В Европе стоимость природного газа повысилась на 5% Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 5%.
Энергетика
15 ноября 2021 г. 12:15
В Европе стоимость природного газа повысилась на 5%

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 951,3 доллара США, после чего цены немного снизились, на 11.47 по бакинскому времени составляют 945 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

В начале октября этого года по ценам на голубое топливо был достигнут исторический максимум — 1 937 долларов за тысячу кубометров, а с ноября впервые за 1,5 месяца стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 5% artıb
Версия на английском языке Natural gas prices in Europe grow 5%

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