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В Европе стоимость газа с начала дня снизилась почти на 18%

В Европе стоимость газа с начала дня снизилась почти на 18% Cтоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже 1 100 долларов США за тыс. кубометров.
Энергетика
27 декабря 2021 г. 12:25
В Европе стоимость газа с начала дня снизилась почти на 18%

Cтоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже 1 100 долларов США за тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 064 за тыс. кубометров.

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет почти 18%.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 000 долларов за тыс. кубометров на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall by almost 18%

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