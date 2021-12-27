В Европе стоимость газа с начала дня снизилась почти на 18%

Cтоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже 1 100 долларов США за тыс. кубометров.

Cтоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже 1 100 долларов США за тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 064 за тыс. кубометров.

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет почти 18%.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 000 долларов за тыс. кубометров на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах.