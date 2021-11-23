В Европе стоимость газа повысилась на 3%

Цены на газ в Европе поднялись до 1 012 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе поднялись до 1 012 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, с начала дня стоимость газа повысилась более чем на 3%.

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Стоимость газа в Европе продолжает держаться ниже 1 000 долларов США за тысячу кубометров второй день подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне 988 долларов за тысячу кубометров.

В европейских странах общий рост цены газа с начала дня составляет около 1%.