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В Европе стоимость газа повысилась на 3%

В Европе стоимость газа повысилась на 3% Цены на газ в Европе поднялись до 1 012 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
23 ноября 2021 г. 13:00
В Европе стоимость газа повысилась на 3%

Цены на газ в Европе поднялись до 1 012 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, с начала дня стоимость газа повысилась более чем на 3%.

11.45

Стоимость газа в Европе продолжает держаться ниже 1 000 долларов США за тысячу кубометров второй день подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне 988 долларов за тысячу кубометров.

В европейских странах общий рост цены газа с начала дня составляет около 1%.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 1000 dollardan aşağı düşüb
Версия на английском языке Gas prices stay below $1,000 in Europe

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