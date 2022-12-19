В Европе отбор газа с ПГХ потерял рекордные темпы середины прошлой недели

Отбор газа из подземных газохранилищ (ПГХ) Евросоюза остается на 14,5% выше средних многолетних значений для середины декабря, но потерял рекордные темпы середины прошлой недели. Цена газа в Европе к выходным также снизилась на 15% в ожидании теплой погод

Отбор газа из подземных газохранилищ (ПГХ) Евросоюза остается на 14,5% выше средних многолетних значений для середины декабря, но потерял рекордные темпы середины прошлой недели. Цена газа в Европе к выходным также снизилась на 15% в ожидании теплой погоды в предстоящую семидневку - температура в большинстве стран Европы прогнозируется выше климатических показателей.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПГХ стран ЕС 17 декабря, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 501 млн кубометров. Изъятия газа из хранилищ уже более недели идут с превышением средних многолетних показателей. Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ уже 13,26 млрд кубометров газа.

Сейчас ПГХ Европы заполнены на 84,15% (на 9,96 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится чуть более 91 млрд кубометров газа. Нетто-отбор газа из хранилищ ведут все страны ЕС, кроме Португалии. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПГХ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на газохранилища Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Вместе с тем Европа вновь нарастила поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 69% от максимума. Однако закупка СПГ идет по текущим высоким ценам. При этом средняя цена газа к концу прошедшей недели резко снизилась до около 1 485 долларов за тысячу кубометров на фоне прогнозов теплой предстоящей недели.