В Европе обвалились цены на природный газ

Биржевая цена газа в Европе на открытии сегодняшних торгов на площадке ICE Futures, Лондон, обвалилась почти до 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Биржевая цена газа в Европе на открытии сегодняшних торгов на площадке ICE Futures, Лондон, обвалилась почти до 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report со ссылкой на rosbalt, стоимость апрельского фьючерса на нидерландском хабе TTF падала утром на 15,99% — до 1 216 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на голубое топливо корректируются поле роста до рекордных уровней на прошлой неделе на фоне ослабления опасений участников рынка относительно возможных перебоев поставок из России. Дополнительным фактором, влияющим на биржевые цены, стало улучшение погодных условий в Европе.

При этом российский природный газ стабильно поступает по ключевым трубопроводам в Европу, несмотря на вводимые против России экономические санкции из-за ее военной операции на Украине, констатирует агентство Reuters.

Отметим, что спотовая цена природного газа в Европе утром 7 марта многократно обновила исторические рекорды и приблизилась к 4 000 долларов США за тысячу кубометров. Но уже 11 марта газовые фьючерсы в Европе опустились ниже 1 400 долларов США за тысячу кубометров.