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В Европе не планируют отказываться от атомной энергетики до 2050 года

В Европе не планируют отказываться от атомной энергетики до 2050 года Курс на отказ от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии ошибочен, атомные электростанции (АЭС) останутся в строю и к 2050 году.
Энергетика
26 сентября 2021 г. 17:54
В Европе не планируют отказываться от атомной энергетики до 2050 года

Курс на отказ от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии ошибочен, атомные электростанции (АЭС) останутся в строю и к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Однозначно, нужно сохранять атомную энергетику. Те, кто думают, что можно совершить зеленый безуглеродный переход без ядерной энергетики, ошибаются", - констатировал Бретон.

В качестве подтверждения он привел в пример ситуацию в Великобритании, назвав ее катастрофической.

"Они сильно зависят от ветряной энергетики, и сейчас у них нет ветра", - сказал Бретон, добавив, что в целом по Европе за последние шесть недель было выработано меньше энергии от ветряных установок, чем предполагалось.

"Это переходный вариант энергии без углеродных выбросов, - заявил он, говоря об АЭС. - По нашим расчетам, даже к 2050 году атомная энергия должна составлять 16% от общего объема производства энергии в мире, сейчас же - 25%".

Еврокомиссар подчеркнул, что будущее энергетики - это микс из ветряной, атомной, солнечной, водородной энергетики: "Чтобы удовлетворить наши потребности, нужно будет вдвое увеличить производство энергии в Европе".

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