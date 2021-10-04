В Европе началась паника из-за роста цен на газ

Европейцы паникуют из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии по причине минимального для этого времени года уровня запасов газа в подземных хранилищах.

Европейцы паникуют из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии по причине минимального для этого времени года уровня запасов газа в подземных хранилищах.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсантъ".

Издание пишет о том, что в Европе очень остро реагируют на любые изменения в объемах поставок газа со стороны российского "Газпрома".

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин рассказал о том, что крупнейшие угольные электростанции страны обеспечены углем на 15 дней при нормативе зимой в два месяца. По его словам, страна увеличит закупки экспортного угля на 50-80 миллионов тонн до конца года.

Напомним, что 27 сентября "Газпром" заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Предполагается, что российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. 1 октября "Газпром" объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.