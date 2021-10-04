О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Европе началась паника из-за роста цен на газ

В Европе началась паника из-за роста цен на газ Европейцы паникуют из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии по причине минимального для этого времени года уровня запасов газа в подземных хранилищах.
Энергетика
4 октября 2021 г. 09:54
В Европе началась паника из-за роста цен на газ

Европейцы паникуют из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии по причине минимального для этого времени года уровня запасов газа в подземных хранилищах.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсантъ".

Издание пишет о том, что в Европе очень остро реагируют на любые изменения в объемах поставок газа со стороны российского "Газпрома".

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин рассказал о том, что крупнейшие угольные электростанции страны обеспечены углем на 15 дней при нормативе зимой в два месяца. По его словам, страна увеличит закупки экспортного угля на 50-80 миллионов тонн до конца года.

Напомним, что 27 сентября "Газпром" заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Предполагается, что российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. 1 октября "Газпром" объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Təbii qazın qiymətinin artması Avropada təlaşa səbəb olub

Другие новости из категории

Нефть подешевела после роста до максимумов за 3 года
Нефть подешевела после роста до максимумов за 3 года
4 октября 2021 г. 10:04
В США произошла утечка на нефтепроводе
В США произошла утечка на нефтепроводе
4 октября 2021 г. 07:38
Страны ОПЕК+ определят объем восстановления добычи нефти с ноября
Страны ОПЕК+ определят объем восстановления добычи нефти с ноября
4 октября 2021 г. 03:16
Европейские компании обанкротились из-за рекордных цен на газ
Европейские компании обанкротились из-за рекордных цен на газ
3 октября 2021 г. 19:41
Аналитик объяснила, почему следующая неделя будет переломной для нефти
Аналитик объяснила, почему следующая неделя будет переломной для нефти
3 октября 2021 г. 09:48
Bulgargaz: Болгария с октября увеличит импорт азербайджанского газа
Bulgargaz: Болгария с октября увеличит импорт азербайджанского газа
2 октября 2021 г. 16:46
Bank of America допустил рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель
Bank of America допустил рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель
2 октября 2021 г. 16:44
Президент: Если у европейских потребителей возникнет дополнительная потребность в газе, то мы должны начать переговоры
Президент: Если у европейских потребителей возникнет дополнительная потребность в газе, то мы должны начать переговоры
2 октября 2021 г. 15:51
Добыча нефти в России в сентябре выросла на 7,5%, а экспорт - на 4%
Добыча нефти в России в сентябре выросла на 7,5%, а экспорт - на 4%
2 октября 2021 г. 14:27
Россия начала поставки газа в Венгрию и Хорватию по Турецкому потоку
Россия начала поставки газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку"
2 октября 2021 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi