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В Еврокомиссии заявили о рекордных резервах газа в хранилищах ЕС после зимы

В Еврокомиссии заявили о рекордных резервах газа в хранилищах ЕС после зимы После завершения зимнего отопительного сезона 31 марта газохранилища ЕС были заполнены более чем на 58%.
Энергетика
12 апреля 2024 г. 14:45
В Еврокомиссии заявили о рекордных резервах газа в хранилищах ЕС после зимы

После завершения зимнего отопительного сезона 31 марта газохранилища ЕС были заполнены более чем на 58%.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Это самый высокий когда-либо зарегистрированный уровень в данное время года. Такие высокие уровни являются результатом нашей успешной диверсификации энергетического снабжения, усилий граждан и бизнеса по сокращению спроса на газ, а также наших инвестиций в возобновляемые источники энергии", - говорится в заявлении.

По словам Симсон, это означает, что рынки становятся все более стабильными, цены вернулись к уровню до событий в Украине, а ЕС может с уверенностью начать пополнять запасы газа к отопительному сезону следующей зимы.

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