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В Еврокомиссии призвали снижать зависимость ЕС от импорта газа

В Еврокомиссии призвали снижать зависимость ЕС от импорта газа ЕС по-прежнему слишком сильно зависит от потребления газа, этот тренд только растет в последние годы, несмотря на усилия Еврокомиссии.
Энергетика
26 октября 2021 г. 14:04
В Еврокомиссии призвали снижать зависимость ЕС от импорта газа

ЕС по-прежнему слишком сильно зависит от потребления газа, этот тренд только растет в последние годы, несмотря на усилия Еврокомиссии.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее мнению, Евросоюзу необходимо сломать эту тенденцию. "Мы по-прежнему слишком зависим от газа. Нам необходимо развернуть этот тренд", — заявила Симсон на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС.

ЕС в настоящее время импортирует порядка 90% потребляемого газа, при этом основным поставщиком является Россия.

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Версия на английском языке European Commission calls on EU to reduce dependence on gas imports
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Aİ-ni qaz idxalından asılılığı azaltmağa çağırıb

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