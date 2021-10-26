В Еврокомиссии призвали снижать зависимость ЕС от импорта газа

ЕС по-прежнему слишком сильно зависит от потребления газа, этот тренд только растет в последние годы, несмотря на усилия Еврокомиссии.

ЕС по-прежнему слишком сильно зависит от потребления газа, этот тренд только растет в последние годы, несмотря на усилия Еврокомиссии.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее мнению, Евросоюзу необходимо сломать эту тенденцию. "Мы по-прежнему слишком зависим от газа. Нам необходимо развернуть этот тренд", — заявила Симсон на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС.

ЕС в настоящее время импортирует порядка 90% потребляемого газа, при этом основным поставщиком является Россия.