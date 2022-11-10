В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году

Евросоюзу (ЕС) в 2023 году может не хватить 30 млрд куб. м газа для заполнения хранилищ сообщества в преддверии следующей зимы.

Евросоюзу (ЕС) в 2023 году может не хватить 30 млрд куб. м газа для заполнения хранилищ сообщества в преддверии следующей зимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

"Следующий сезон заполнения - в конце этой зимы - будет еще более сложным. Мы столкнемся с тремя основными препятствиями. Во-первых, Россия может принять решение полностью прекратить поставки газа в Европу. Во-вторых, глобальные мощности сжиженного природного газа (СПГ) не будут расти достаточно быстро, чтобы заполнить этот пробел. И, в-третьих, рост в Азии может поглотить большую часть этого дополнительного СПГ. В результате этих факторов следующим летом Европе может не хватить примерно 30 млрд куб. м газа для заполнения наших хранилищ", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия "готовится к устранению этих рисков". "Потому что наш сегодняшний выбор определит, хватит ли нам энергии на 2023 год и далее. Но мы должны действовать сейчас", - добавила она.

Глава Еврокомиссии в очередной раз подчеркнула, что в настоящее время газохранилища ЕС заполнены на 95% в преддверии предстоящей зимы.