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В Еврокомиссии назвали императивом ЕС отказ от энергоносителей из России

В Еврокомиссии назвали императивом ЕС отказ от энергоносителей из России Еврокомиссия (ЕК) приветствовала утверждение Советом ЕС шестого пакета санкций против РФ, подчеркнув продолжение европейского курса на сокращение зависимости Евросоюза от российских энергоносителей.
Энергетика
3 июня 2022 г. 14:27
В Еврокомиссии назвали императивом ЕС отказ от энергоносителей из России

Еврокомиссия (ЕК) приветствовала утверждение Советом ЕС шестого пакета санкций против РФ, подчеркнув продолжение европейского курса на сокращение зависимости Евросоюза от российских энергоносителей.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Помимо санкций, ЕС ясно дал понять, что сокращение нашей зависимости от импорта энергоносителей из России является настоятельным императивом", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в пятницу в Брюсселе.

По оценке Еврокомиссии, "санкции являются одним из наиболее заметных, прямых и мощных ответов ЕС" на события в Украине. В заявлении ЕК обращается внимание на то, что "этот пакет также вводит дополнительные санкции против Белоруссии, учитывая ее причастность" к действиям России в Украине.

"Вместе с предыдущими пятью пакетами принятые сегодня санкции являются беспрецедентными и призваны еще больше усилить экономическое давление на Россию и подорвать ее способность" вести военные действия в Украине, заявляют в Брюсселе.

Еврокомиссия указывает на то, что, как и в случае с предыдущими санкционными пакетами, новые ограничительные меры были согласованы с международными партнерами.

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Версия на английском языке European Commission says it's imperative for EU to avoid energy from Russia

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