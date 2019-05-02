В египетском Шарм-эш-Шейхе открылась первая электростанция на солнечной энергии

Первая электростанция, работающая на энергии Солнца, открылась в Шарм-эш-Шейхе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Al-Masry Al-Youm. Она стала начальным этапом по возведению более крупной интегрированной сети гелиоустановок в этом районе.

В настоящее время ее мощность составляет 5 МВт, что позволит снабжать электричеством порядка 2 тыс. жилых помещений и сократить выбросы углекислого газа до 3,5 тыс. т в год. По завершении проекта, в котором участвует компания Schneider Electric, комплексное солнечное поле будет вырабатывать 40 МВт.

Еще в 2018 году на фоне ощутимо выросших цен на энергоносители в Египте многие отели активно подхватили идею перехода на солнечную энергию. Так, в настоящее время аналогичные проекты в меньших масштабах осуществляются в Марса-Аляме - одном из самых отдаленных от Каира и других городов страны курортов Красного моря.

Солнца в Египте практически круглый год в избытке, но до недавнего времени освоение этого альтернативного источника не имело большого развития в самой густонаселенной арабской стране с увеличивающимся населением, испытывающей острую нехватку энергоресурсов и пока производящей порядка 90% электроэнергии из загрязняющих экологию и дорогостоящих ископаемых видов топлива. Власти страны многие годы пытались продвигать проекты в этом направлении, однако их реализация шла медленными темпами, в большинстве случаев ограничиваясь малыми масштабами и незначительными территориями.

Сейчас же эта сфера начала активно развиваться, по всей стране стали появляться гелиофермы. Крупнейшая из них не только в Египте, но и в регионе возводится в южной провинции Асуан. Предполагается, что гигантский комплекс, получивший название Benban Solar Plant и разместившийся на площади в почти 40 кв. км, будет производить от 1600 до 2 тыс. МВт электроэнергии.

Правительство страны поставило перед собой амбициозную задачу довести к 2022 году долю чистых источников энергии в общем объеме производства до 20%.