В Киеве откроется новый АЗК SOCAR

Киев. 21 декабря. REPORT.AZ/ В этом месяце в Киеве откроется новый автозаправочный комплекс SOCAR. Об этом Report сказал директор по розничной торговле SOCAR Ukraine Игорь Орлов.

По его словам, новый АЗК откроется в этом месяце на улице Протасов Яр в непосредственной близости от хорошо известной киевлянам горнолыжной трассы.

"Поэтому, кроме традиционных сервисов SOCAR, бензина и газа, собираемся предложить кое-что особенное для наших лыжников. Может быть это будет стоянка для лыж или особенное меню для экстремалов", - рассказал И.Орлов.

По словам Орлова, ключевой фокус компании на 2017 год – повышение эффективности и отдачи от каждого АЗК.

"При этом планируется развитие сети в городах-миллионниках, таких как Киев, Харьков, Днепр, Львов", - отметил Орлов.