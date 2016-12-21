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    В Киеве откроется новый АЗК SOCAR

    Фокус компании на 2017 год – повышение эффективности и отдачи от каждого АЗК

    Киев. 21 декабря. REPORT.AZ/ В этом месяце в Киеве откроется новый автозаправочный комплекс SOCAR. Об этом Report сказал директор по розничной торговле SOCAR Ukraine Игорь Орлов.

    По его словам, новый АЗК откроется в этом месяце на улице Протасов Яр в непосредственной близости от хорошо известной киевлянам горнолыжной трассы.

    "Поэтому, кроме традиционных сервисов SOCAR, бензина и газа, собираемся предложить кое-что особенное для наших лыжников. Может быть это будет стоянка для лыж или особенное меню для экстремалов", - рассказал И.Орлов.

    По словам Орлова, ключевой фокус компании на 2017 год – повышение эффективности и отдачи от каждого АЗК.

    "При этом планируется развитие сети в городах-миллионниках, таких как Киев, Харьков, Днепр, Львов", - отметил Орлов.

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