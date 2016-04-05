​В этом году в порт Хопа доставлено 492 трубы для проекта TANAP

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В рамках реализации проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) в первом квартале этого года в порт Хопа на 4 кораблях доставлено 492 трубы общим весом 4492 тонн.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил генеральный директор Hopaport Мерич Бурчин Озер.

Он отметил, что в 2015 году в порт Хопа на 12 кораблях было завезено 2 111 труб общим весом 19 746 тонн. "В целом, количество завезенных для TANAP труб составило 2 603 единицы. Отсюда трубы доставляются на строительные площадки TANAP в Карсе", - добавил он.

Напомним, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции. Он берет начало из села Тюркгёзю провинции Ардахан, пройдет через 20 областей и в районе Ипсала города Эдирне подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP.

Отметим, что трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.