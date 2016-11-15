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    В этом году в подземные газохранилища закачано почти 2 млрд. кубометров газа

    В этом году сезон отбора газа начался 24 октября

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В этом сезоне (апрель-ноябрь) Управление эксплуатации газохранилищ производственного объединения (ПО) “Азнефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) закачало в подземные хранилища "Гарадаг" и "Калмаз" 1,987 млрд. кубометров газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на “Азнефть”, с учетом остаточных объемов газа прошлого сезона общий объем газа в подземных газохранилищах на сегодняшний день равен 2,871 млрд. кубометров.

    "С учетом раннего наступления зимнего сезона на территории республики и высокого спроса населения на газ, Управление эксплуатации газохранилищ передвинуло на более ранние даты сезон отбора газа. В этом году сезон начался 24 октября”, - говорится в информации.

    По состоянию на 14 ноября, из подземных газохранилищ отобрано 185,6 млн. кубометров газа, из них 167,8 млн. кубометров – из "Гарадага", 17,7 млн. кубометров – из "Калмаза". Сейчас объем активного газа в подземных газохранилищах равен 2,685 млрд. кубометров.

    Отметим, что процесс закачки газа в подземные газохранилища "Гарадаг" и "Калмаз" начался в апреле и завершен в ноябре этого года. 

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