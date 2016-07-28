В этом году с месторождений "Шахдениз" и АЧГ было добыто 6,7 млрд. кубометров товарного газа

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В первой половине этого года 71,6% товарного газа в Азербайджане было добыто на месторождениях, оператором которых является компания BP-Azerbaijan.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Natural Gas Europe, об этом заявило официальное лицо, не желающее называть свое имя: "За этот период компания добыла 6,71 млрд. кубометров товарного газа, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше на 590 млн. кубометров".

Отметим, что в первой половине этого года в Азербайджане в целом было добыто 9,363 млрд. кубометров товарного газа, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 8,8%.

ВP является оператором месторождений "Шахдениз" и "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщил источник, для сохранения нефтедобычи в АЧГ BP подал больше газа в слои. По его словам, за этот период в Азербайджан из блока АЧГ поступило 1,31 млрд. кубометров попутного газа, что означает снижение на 37,6%. Остальная часть добытого в блоке газа была подана в скважины.

С месторождения "Шахдениз" было добыто 5,4 млрд. кубометров газа: "Это в годовом исчислении больше на 3,8%. За этот период в ежедневной добыче газа был зарегистрирован рекорд - 30 млн. кубометров. Настоящий объем добычи соответствует годовым целям".