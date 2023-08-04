В этом году в "Азеригаз" поступило около 7 тыс. обращений

В январе-июле текущего года в Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) из различных инстанций и непосредственно от граждан поступило в общей сложности 6 936 обращений.

В январе-июле текущего года в Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) из различных инстанций и непосредственно от граждан поступило в общей сложности 6 936 обращений.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по рассмотрению жалоб "Азеригаз" Ибрагим Кярбалаев.

По его словам, количество поступивших обращений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уменьшилось на 296.

Начальник отдела сообщил, что 3 705 обращений поступило в электронной форме.