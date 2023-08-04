О нас

В этом году в "Азеригаз" поступило около 7 тыс. обращений

В этом году в "Азеригаз" поступило около 7 тыс. обращений В январе-июле текущего года в Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) из различных инстанций и непосредственно от граждан поступило в общей сложности 6 936 обращений.
Энергетика
4 августа 2023 г. 12:39
В этом году в Азеригаз поступило около 7 тыс. обращений

В январе-июле текущего года в Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) из различных инстанций и непосредственно от граждан поступило в общей сложности 6 936 обращений.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по рассмотрению жалоб "Азеригаз" Ибрагим Кярбалаев.

По его словам, количество поступивших обращений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уменьшилось на 296.

Начальник отдела сообщил, что 3 705 обращений поступило в электронной форме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il “Azəriqaz”a 7 minə yaxın müraciət daxil olub

Экслюзивные новости

Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi