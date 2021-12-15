В этом году в Азербайджане выросло производство бензина и дизельного топлива

За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане общая стоимость производства в сфере нефтепродуктов составила 3 млрд 984,4 млн манатов.

За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане общая стоимость производства в сфере нефтепродуктов составила 3 млрд 984,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, это больше соответствующего прошлогоднего показателя на 14,6%.

За отчетный период произведено 1 млн 138,9 тыс. т. автомобильного бензина, 2 млн 238,8 тыс. т. дизельного топлива, 46,5 тыс. т. смазочных масел, 347,2 тыс. т. нефтяного битума.

В Азербайджане за 11 месяцев текущего года производство автомобильного бензина выросло на 6,8%, дизельного топлива – на 19%, смазочных масел – на 60,9%, производство же нефтяного битума осталось на прежнем уровне.

За 11 месяцев текущего года произвели 370,7 тыс. т. бензина для использования в нефтехимической промышленности, 440,2 тыс. т. белой нефти, 59,3 тыс. т. мазутного топлива, 235 тыс. т. нефтяного кокса.

Производство бензина для использования в нефтехимической промышленности выросло в 2,3 раза, нефтяного кокса - на 30,9%, мазутного топлива - на 1,5%, производство белой нефти упало на 4,1%.