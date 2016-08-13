​В этом году в Азербайджане произведено 3,1 млн. тонн нефтепродуктов

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 1594,1 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

За семь месяцев этого года в стране произведено 3 141,1 тыс. тонн нефтепродуктов.

За этот период наблюдается рост производства автомобильного бензина на 0,7% - до 680,9 тыс. тонн, топливного мазута – в 5,9 раз – до 405,4 тыс. тонн.

В то же время в стране произведено 114,4 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 385,6 тыс. тонн керосина, 1 352,2 тыс. тонн дизельного топлива, 5,1 тыс. тонн смазочных масел, 85,4 тыс. тонн нефтяного битума, 112,1 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производства бензина для нефтехимии сократилось на 1,5%, керосина – 1,7%, дизельного топлива - 22,8%, смазочных масел – 63%, нефтяного битума – 8,9%, нефтяного кокса – 25,2%.