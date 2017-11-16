В этом году в Азербайджане потреблено 7,3 млрд кубометров газа

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года запасы товарного природного газа в Азербайджане составили 16,5 млрд кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 81,8% запасов газа сформировалось за счет добычи, 10,4% - остатков запасов на начало года, 7,8% - импорта.

За отчетный период объем добычи товарного природного газа составил 9,3 млрд кубометров, остатки запасов на начало года - 1,7 млрд кубометров, объем импорта – 1,3 млрд кубометров.

На внутреннее потребление ушло 44,3% запасов газа, экспортировано 37,7%, потери составили 3,6%, резервы на начало октября – 14,4%.

За 9 месяцев года в стране потреблено 7,3 млрд кубометров, на экспорт ушло 6,2 млрд кубометров, потери составили 594 млн кубометров, резервы на начало октября – 2,4 млрд кубометров газа.