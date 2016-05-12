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    В этом году в Азербайджане газифицировано почти 80 населенных пунктов

    За четыре месяца проложено 2 208 км новых газопроводов

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Производственным объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за январь-апрель текущего года проложены новые газопроводы общей протяженностью 2 208 км, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 138 км газопроводов.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в результате строительно-монтажных работ за январь-апрель текущего года газифицировано 78 населенных пунктов.

    Отметим, что все работы проводятся в рамках Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов (2014-2018 годы) и Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков (2014-2016 годы).

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