В этом году в Азербайджане газифицировано почти 80 населенных пунктов

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Производственным объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за январь-апрель текущего года проложены новые газопроводы общей протяженностью 2 208 км, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 138 км газопроводов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в результате строительно-монтажных работ за январь-апрель текущего года газифицировано 78 населенных пунктов.

Отметим, что все работы проводятся в рамках Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов (2014-2018 годы) и Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков (2014-2016 годы).