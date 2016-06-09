В этом году в Азербайджане газифицировано 96 населенных пунктов

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Производственным объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за январь-май текущего года проложены новые газопроводы общей протяженностью 6 340 км.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 169 км газопроводов. В результате строительно-монтажных работ за январь-май текущего года газифицировано 96 населенных пунктов.