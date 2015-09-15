В этом году в Азербайджане газифицировано 170 населенных пунктов

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Производственным объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за январь-август текущего года проложены новые газопроводы общей протяженностью 7 962 км.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 377 км газопроводов.

В результате строительно-монтажных работ за январь-август текущего года газифицировано 170 населенных пунктов.

Отметим, что все работы проводятся в рамках Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов (2014-2018 годы) и Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и пригородов (2014-2016 годы).