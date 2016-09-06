В этом году в Азербайджане газифицировано 143 населенных пункта

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Производственным объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за январь-август текущего года проложены новые газопроводы общей протяженностью 7 075,4 км.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 206,7 км газопроводов. В результате строительно-монтажных работ за январь-август 2016 года газифицировано 143 населенных пункта.