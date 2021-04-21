В этом году в Азербайджане добыто 8,8 млн тонн нефти

Добыча нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 552 тыс. тонн

В первом квартале этого года в Азербайджане было добыто около 8,8 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за три месяца текущего года.

Согласно информации, добыча нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 552 тыс. тонн.

В этот период на долю "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 5,9 млн тонн добычи нефти по республике, на долю "Шахдениз" - 959 тыс. тонн (конденсат).

Добыча нефти (вместе с конденсатом) Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) составила 1,9 млн тонн.