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В этом году в Азербайджане добыто 8,8 млн тонн нефти

В этом году в Азербайджане добыто 8,8 млн тонн нефти Добыча нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 552 тыс. тонн
Энергетика
21 апреля 2021 г. 10:57
В этом году в Азербайджане добыто 8,8 млн тонн нефти

В первом квартале этого года в Азербайджане было добыто около 8,8 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за три месяца текущего года.

Согласно информации, добыча нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 552 тыс. тонн.

В этот период на долю "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 5,9 млн тонн добычи нефти по республике, на долю "Шахдениз" - 959 тыс. тонн (конденсат).

Добыча нефти (вместе с конденсатом) Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) составила 1,9 млн тонн.

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Версия на английском языке Azerbaijan produces 8.8 million tons of oil
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 8,8 mln ton neft hasil edilib

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