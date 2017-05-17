В этом году в Азербайджане добыто 6,3 млрд кубометров товарного газа

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года в Азербайджане было добыто 12,642 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем добычи товарной нефти составил 12 628,1 тыс. тонн. Нефтедобыча за отчетный период в годовом сравнении сократилась на 9,5%.

За 4 месяца года добыто 9 245,4 млн кубометров природного газа, что меньше на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 6 284,8 млн кубометров пришлось на долю товарного газа, добыча которого за этот период снизилась на 0,2%.

На 1 мая запасы готовой продукции составили 414,7 тыс. тонн нефти, 1 373,7 млн кубометров природного газа.