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    ​В этом году в Азербайджане добыто 35 млн. тонн нефти, 16,4 млрд. кубометров газа

    Нефтедобыча сократилась на 1,8%, добыча газа выросла на 6,2%

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года объем производства в сфере горнодобывающей промышленности Азербайджана составил 13,8 млрд. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,7% больше по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

    Объем добычи сырой нефти составил 35,0 млн. тонн, товарного природного газа - 16,4 млрд. кубометров. В годовом исчислении нефтедобыча сократилась на 1,8%, добыча газа выросла на 6,2%.

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