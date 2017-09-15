В этом году в Азербайджане добыто 25,5 млн тонн нефти

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года в Азербайджане добыто 22 572,7 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем добычи товарной сырой нефти составил 25 538,5 тыс. тонн. Нефтедобыча за отчетный период в годовом сравнении сократилась на 9,3%.

За 8 месяцев в стране добыто 18 769,1 млн кубометров природного газа. Из них 12 059,4 млн кубометров пришлось на товарный газ. Это на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.