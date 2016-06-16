​В этом году в Азербайджане добыто 17,5 млн. тонн сырой нефти

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года в Азербайджане добыто 17 544,3 тыс. тонн сырой нефти (включая газовый конденсат), 12 451,6 млн. кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем нефтедобычи сократился на 0,7%, добычи газа вырос на 0,5% по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период добыто 17 522,1 тыс. тонн товарной нефти и 7 822,7 млн. кубометров товарного газа. За отчетный период объем добычи товарного газа сократился на 9,9%.

На 1 июня резервы готовой продукции в стране составили 375,7 тыс. тонн нефти и 1 026,7 млн. кубометров газа.