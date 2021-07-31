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В этом году в Азербайджане добыто 17,2 млн тонн нефти

В этом году в Азербайджане добыто 17,2 млн тонн нефти За январь-июнь этого года в Азербайджане было добыто около 17,2 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).
Энергетика
31 июля 2021 г. 14:49
В этом году в Азербайджане добыто 17,2 млн тонн нефти

За январь-июнь этого года в Азербайджане было добыто около 17,2 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-июнь текущего года.

Согласно информации, добыча нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 369,1 тыс. тонн.

На долю “Азери-Чираг-Гюнешли” пришлось 11,4 млн тонн добычи нефти, на долю “Шахдениз” - 1,9 млн тонн (конденсат).

Добыча нефти (вместе с конденсатом) Государственной нефтяной компанией (SOCAR) составила 3,9 млн тонн.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 17,2 mln ton neft hasil edilib

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