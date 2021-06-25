В этом году в Азербайджане добыто 14,3 млн тонн нефти

В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 14,3 млн тонн нефти (вместе с конденсатом)

В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 14,3 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-май текущего года.

Добыча нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила около 918,7 тыс. тонн.

На долю “Азери-Чираг-Гюнешли” пришлось 9,5 миллиона тонн добычи нефти по республике, на долю “Шахдениз” - 1,6 млн тонн конденсата.

Добыча нефти (вместе с конденсатом) компанией SOCAR составила 3,2 млн тонн.