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В этом году в Азербайджане добыто 14,3 млн тонн нефти

В этом году в Азербайджане добыто 14,3 млн тонн нефти В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 14,3 млн тонн нефти (вместе с конденсатом)
Энергетика
25 июня 2021 г. 14:29
В этом году в Азербайджане добыто 14,3 млн тонн нефти

В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 14,3 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-май текущего года.

Добыча нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила около 918,7 тыс. тонн.

На долю “Азери-Чираг-Гюнешли” пришлось 9,5 миллиона тонн добычи нефти по республике, на долю “Шахдениз” - 1,6 млн тонн конденсата.

Добыча нефти (вместе с конденсатом) компанией SOCAR составила 3,2 млн тонн.

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Версия на английском языке Azerbaijan produces 14.3 million tons of oil this year 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 14,3 mln ton neft hasil edilib

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