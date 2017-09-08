В этом году в Азербайджане 57 376 новых абонентов обеспечено газом

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2017 года в производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору населения зарегистрировано 57 376 новых абонентов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 27 637 абонентов приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 29 739 - на регионы.

Таким образом, количество обеспеченных бытовым газом абонентов по стране достигло 2 062 011.

На 1 сентября 445 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа.