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    В этом году в Азербайджане 57 376 новых абонентов обеспечено газом

    Количество абонентов по стране достигло 2 062 011

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2017 года в производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору населения зарегистрировано 57 376 новых абонентов.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 27 637 абонентов приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 29 739 - на регионы.

    Таким образом, количество обеспеченных бытовым газом абонентов по стране достигло 2 062 011.

    На 1 сентября 445 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа. 

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