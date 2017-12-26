В этом году SOCAR Ukraine импортировала около 20 тыс. тонн авиатоплива

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года SOCAR Ukraine импортировала 19,7 тыс. тонн авиатоплива, сообщает Report со ссылкой на Enkorr.

Импорт компании равен 7% общего импорта авиатоплива в страну.

За отчетный период импорт авиатоплива в Украину из Азербайджана составил 10,6 тыс. тонн, что равно 3% общего импорта авиатоплива.

Украина в январе-ноябре нарастила импорт авиатоплива в 2,8 раза (195 тыс. тонн) по сравнению с прошлогодним периодом, до 305,6 тыс. тонн.

В ноябре импорт авиатоплива в Украину составил 42,1 тыс. тонн что является рекордным объемом за последние два года.