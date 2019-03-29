Махир Мамедов: В этом году SOCAR откроет несколько АЗС в Грузии - ЭКСКЛЮЗИВ

В этом году SOCAR Georgia Petroleum планирует открыть 2-3 АЗС в Грузии.

Об этом сообщил Report генеральный директор дочерней компании SOCAR в Грузии - SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

По его словам, сегодня SOCAR Energy Georgia расширяет свою инфраструктуру в Грузии: "Сегодня в Грузии строятся новые дороги, магистрали. Государство прокладывает магистральные дороги и с этой целью выделяются земельные участки. Затем определяются компании, которые построят вдоль главных магистральных дорог АЗС и будут управлять ими. К этим станциям предъявляются строгие требования. Мы уже трижды выигрывали эти тендеры и сейчас строим АЗС".

Мамедов отметил, что у SOCAR Energy Georgia пока нет других амбиций и желаний, помимо открытия 2-3 АЗС в этом году: "Сегодня SOCAR Energy Georgia имеет идеальную инфраструктуру для продажи всех видов топлива. У нас одна из идеальных инфраструктур для продажи дизельного топлива, бензина, сжиженного (LPG) и сжатого природного газа (CNG)".

SOCAR начал свою деятельность в Грузии в 2006 году. В том же году нефтяной терминал Кулеви был приобретен для транспортировки нефти на западные рынки. ООО SOCAR Georgia Petroleum имеет 115 АЗС, 16 центров обслуживания и 5 нефтяных терминалов на грузинском рынке, организует оптовые и розничные продажи нефтепродуктов третьих сторон. ООО SOCAR Georgia Gas осуществляет поставки и распределение природного газа в регионах Грузии, управляет местной сетью и обслуживает более 670 тыс. абонентов.