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В этом году SOCAR экспортировал около 512 млн кубометров газа

В этом году SOCAR экспортировал около 512 млн кубометров газа Согласно отчету, экспорт нефти на 17% меньше, чем за аналогичный период 2020 года
Энергетика
16 апреля 2021 г. 15:53
В этом году SOCAR экспортировал около 512 млн кубометров газа

За первый квартал этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 4,472 млн тонн сырой нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете SOCAR.

Согласно отчету, экспорт нефти на 17% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В первом квартале этого года компания экспортировала около 512 млн кубометров природного газа.

Отмечается, что SOCAR экспортирует не только нефть, которая добывается за счет собственных ресурсов компании, но и объемы, которые в рамках международных консорциумов приходятся на долю SOCAR и Азербайджана. Всего же из страны было экспортировано и загружено на танкеры около 7 млн тонн нефти.

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Версия на английском языке SOCAR exports about 512 million cubic meters of gas this year
Версия на азербайджанском языке Bu il SOCAR 512 mln kubmetrə yaxın qaz ixrac edib

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