В этом году SOCAR экспортировал около 512 млн кубометров газа

Согласно отчету, экспорт нефти на 17% меньше, чем за аналогичный период 2020 года

За первый квартал этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 4,472 млн тонн сырой нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете SOCAR.

Согласно отчету, экспорт нефти на 17% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В первом квартале этого года компания экспортировала около 512 млн кубометров природного газа.

Отмечается, что SOCAR экспортирует не только нефть, которая добывается за счет собственных ресурсов компании, но и объемы, которые в рамках международных консорциумов приходятся на долю SOCAR и Азербайджана. Всего же из страны было экспортировано и загружено на танкеры около 7 млн тонн нефти.