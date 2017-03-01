В этом году SOCAR экспортировал 160 тыс. тонн сырой нефти из порта Новороссийск

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-феврале этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 159 777 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на февраль пришлось 79 841 тонн.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.