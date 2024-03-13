С начала года расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 10%

В январе-феврале этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на 449,4 млн манатов.

В январе-феврале этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на 449,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом месяце 5,3% средств, потраченных покупателями на товары для конечного потребления, были потрачены на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива.

В январе-феврале этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 8,555 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 4 млрд 726,4 млн манатов, непродовольственных товаров на 3 млрд 828,6 млн манатов.

По сравнению с январем-февралем 2023 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,5 %, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 2,1 %, непродовольственным товарам - на 5,2%.