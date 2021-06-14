В этом году производство дизтоплива в Азербайджане выросло на 9%

Общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане в январе-мае этого года составила 1 млрд 603,6 млн манатов.

Общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане в январе-мае этого года составила 1 млрд 603,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот показатель на 3% выше, чем в январе-мае прошлого года.

За отчетный период произведено 478,7 тыс. тонн автомобильного бензина, 1 млн 016,6 тыс. тонн дизельного топлива, 20,5 тыс. тонн смазочных масел, 92,2 тыс. тонн нефтяного битума.

За 5 месяцев текущего года производство автомобильного бензина в Азербайджане снизилось на 5,4%, нефтяного битума - на 7,7%, дизельного топлива выросло на 9,2%, смазочных масел - на 79,8%.

Также за первые 5 месяцев текущего года в стране произведено 176,7 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 189,5 тыс. тонн керосина, 24,4 тыс. тонн топочного мазута, 110,5 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии выросло на 34,4%, нефтяного кокса - на 16,1%, керосина - на 10,5%, топочного мазута - на 36,6%.