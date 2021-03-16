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В этом году производство бензина в Азербайджане сократилось более чем на 35%

В этом году производство бензина в Азербайджане сократилось более чем на 35% Общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане за январь-февраль текущего года составила 504,6 млн манатов.
Энергетика
16 марта 2021 г. 17:40
В этом году производство бензина в Азербайджане сократилось более чем на 35%

Общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане за январь-февраль текущего года составила 504,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот показатель на 17,9% меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

За отчетный период произведено 148,9 тыс. тонн автомобильного бензина, 356,3 тыс. тонн дизельного топлива, 5,2 тыс. тонн смазочных масел, 23,3 тыс. тонн нефтяного битума.

Производство автобензина сократилось на 35,3%, смазочных масел - на 1,9%, нефтяного битума - на 22,8%, дизельного топлива - на 4,2%.

За два месяца текущего года в стране произведено 76,3 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 65,3 тыс. тонн керосина, 4,1 тыс. тонн мазута, 41,8 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии выросло на 73%, нефтяного кокса - на 5,8%, керосина сократилось на 34,8%, мазута - на 79,4%.

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Версия на английском языке Azerbaijan's gasoline production drops more than 35%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda benzin istehsalı 35 %-dən çox azalıb

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