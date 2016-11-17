В этом году по трубопроводу BTC транспортировано 4 млн тонн транзитной нефти

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь 2016 года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 37 031,6 тыс. тонн нефти, что на 3,8% меньше соответствующего периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего объема транспортируемой нефти 77% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

За январь-октябрь текущего года по данному трубопроводу транспортировано 28 519,3 тыс. тонн нефти, что на 2,4% меньше аналогичного показателя за прошлый год. За этот период по BTC прокачано 3,8 млн тонн (-21%) транзитной нефти.