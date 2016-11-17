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    В этом году по трубопроводу BTC транспортировано 4 млн тонн транзитной нефти

    Всего за отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 28,5 млн тонн нефти

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь 2016 года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 37 031,6 тыс. тонн нефти, что на 3,8% меньше соответствующего периода прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего объема транспортируемой нефти 77% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

    За январь-октябрь текущего года по данному трубопроводу транспортировано 28 519,3 тыс. тонн нефти, что на 2,4% меньше аналогичного показателя за прошлый год. За этот период по BTC прокачано 3,8 млн тонн (-21%) транзитной нефти. 

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