​В этом году по трубопроводу BTC транспортировано 2,8 млн. тонн транзитной нефти

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль 2016 года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 26 400,0 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего объема транспортируемой нефти 78% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

За январь-июль текущего года по данному трубопроводу транспортировано 20 596,4 тыс. тонн нефти.

За этот период по BTC прокачано 2,8 млн. тонн транзитной нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время из Азербайджана по BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз". Помимо этого, по трубопроводу осуществляется транзит туркменской нефти.