​В этом году по трубопроводу BTC транспортировано 1,6 млн. тонн транзитной нефти

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 14 906,6 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего объема транспортируемой нефти 78,6% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). Так, за отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 11 717,0 тыс. тонн нефти.

За этот период по BTC транспортировано 1,6 млн. тонн транзитной нефти.