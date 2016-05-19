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    ​В этом году по трубопроводу BTC транспортировано 1,6 млн. тонн транзитной нефти

    По магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 14,9 млн. тонн нефти

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 14 906,6 тыс. тонн нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего объема транспортируемой нефти 78,6% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). Так, за отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 11 717,0 тыс. тонн нефти.

    За этот период по BTC транспортировано 1,6 млн. тонн транзитной нефти. 

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