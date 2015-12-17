​В этом году по трубопроводу Баку-Эрзурум транспортировано 6 млрд. кубометров газа

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 19,2 млрд. кубометров газа. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 2,4% меньше соответствующего периода прошлого года.

Объемы поставок газа по Южно-Кавказскому газопроводу по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум составили 6 млрд. кубометров или 31,3% от общего объема.

Отметим, что Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки в Грузию и Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз".

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз-1" в Азербайджан и Грузию, с июля 2007 года - Турцию.