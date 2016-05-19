​В этом году по трубопроводу Баку-Эрзурум транспортировано 2,5 млрд. кубометров газа

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 7 332,0 млн. кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,9% меньше соответствующего периода прошлого года.

Объемы поставок газа по Южнокавказскому газопроводу по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум составили 2 515,4 млн. кубометров или 34,3% от общего объема.

Отметим, что Южнокавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки в Грузию и Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз".

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз-1" в Азербайджан и Грузию, с июля 2007 года - Турцию.