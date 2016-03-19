​В этом году по магистральным нефтепроводам транспортировано 7,2 млн. тонн нефти

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 7 251,7 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего объема транспортируемой нефти 80% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БДТ). Так, за январь-февраль этого года по данному трубопроводу транспортировано 5 800,9 тыс. тонн нефти.

За этот период по БДТ транспортировано 0,8 тыс. тонн транзитной нефти.