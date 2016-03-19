 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В этом году по магистральным нефтепроводам транспортировано 7,2 млн. тонн нефти

    На экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан приходится 80% транспортируемой нефти

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 7 251,7 тыс. тонн нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего объема транспортируемой нефти 80% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БДТ). Так, за январь-февраль этого года по данному трубопроводу транспортировано 5 800,9 тыс. тонн нефти.

    За этот период по БДТ транспортировано 0,8 тыс. тонн транзитной нефти. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi